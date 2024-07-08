توضيح من بلدية المنصف حول ما تعرض له خادم الرعية الأب جورج برباري

أوضحت بلدية المنصف، في بيان الى اهالي البلدة حول ما تعرض له خادم الرعية الأب جورج برباري، أنه "من واجبنا كمجلس بلدي ان نشرح ملابسات الانتهاك اللاأخلاقي الذي تعرض له الأب جورج برباري كاهن رعيتي المنصف وشيخان مساء السبت الفائت في ٢٠٢٤/٠٧/٠٦، من قبل احد سكان القرية المدعو (إ.ف.ح) والذي يسكن بالقرب من منزل الاب جورج والذي سبق له ان تعدى على رئيس البلدية وتعرض له سابقاً".

ولفتت البلدية، الى أنه "في الوقت الذي كان فيه الأب برباري يقوم بنقل الأغراض من منزله إلى كنيسة البلدة، قام المدعو إ. ح بإقفال الطريق العام امام منزله تاركا الأب منتظرا في سيارته لمدة عشر دقائق، وهو يتكلم عبر هاتفه غير مبالٍ بانتظار الاب برباري في سيارته، مما استدعى سؤال الأخير عن سبب هذا التصرف فأجابه ان الطريق أمام منزلي واستطيع إقفالها متى شئت فبادره الكاهن بالطلب منه فتحها بالمحبة ولكنه لم يستجب إلا بعد وقت".

وشددت على أن "مجلس البلدية يضع هذا التصرف اللا أخلاقي المتكرر في عهدة أهل البلدة المعروفين بعلمهم وثقافتهم وأخلاقهم العالية وعدم تعديهم على اي أحد واستقبالهم الجميع بمحبة واحترام. لذلك، اقتضى التوضيح".