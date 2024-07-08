نقلت وكالات أنباء روسية عن المكتب الصحفي للكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان. واشار الكرملين في بيانه، الى إن الزعيمين اتفقا على عقد "لقاء شخصي" هذا العام.

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المنتخب بزشكيان واتفق معه على لقاء هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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