شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات الانتخابات الفرنسية.. ماكرون يرفض استقالة رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبول استقالة رئيس الوزراء جابرييل أتال، عقب النتيجة المفاجئة للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وطلب ماكرون من "أتال" البقاء كرئيس للوزراء في الوقت الحالي لضمان استقرار البلاد. الانتخابات البرلمانية الفرنسية وكان أتال أعلن استقالته بعد إعلان النتائج الأولية، التي أظهرت تحقيق تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري الفرنسي، لفوز مفاجئ في جولة الإعادة التي جرت أمس الأحد، وفشل في الفوز بالأغلبية المطلقة.

ولم يخض التحالف الجديد الانتخابات بمرشح رئيسي، وجاء معسكر "معا" ممثل تيار الوسط الذي يتزعمه ماكرون في المركز الثاني. نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية فيما جاء حزب "التجمع الوطني" اليميني المتشدد بزعامة مارين لوبان، في المركز الثالث.

وكان ينظر إليه في البداية، على أنه المرشح الأوفر حظًا بعد الجولة الأولى من التصويت.

ولم تحقق أي من المجموعات الأغلبية المطلقة، وهو ما جعل تشكيل الحكومة صعبًا.