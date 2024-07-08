"بيريل" يضرب تكساس ويقطع الكهرباء على الملايين

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب الإعصار "بيريل"، اليوم الاثنين، ولاية تكساس الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، ما أودى بشخصين على الأقل وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص في حين صدرت أوامر إخلاء في مناطق ساحلية عدة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن "بيريل" ضرب بلدة "ماتاغوردا" بقوة إعصار من الفئة الأولى قبل أن تتراجع شدّته إلى عاصفة مدارية بعد بضع ساعات.

كان "بيريل" إعصارا من الفئة الثانية حين ضرب المكسيك الجمعة لكن شدّته تتراجع مذّاك.

في هيوستن، البالغ عدد سكانها نحو 2,3 مليون نسمة وحيث هطلت أمطار غزيرة وهبّت رياح قوية، حذّر المركز في أحدث نشراته من "عصف للرياح يهدد الأرواح، ورياح مدمّرة وأمطار تسبب فيضانات" في جنوب شرق تكساس.

وقال جون ويتماير رئيس بلدية هيوستن، قبيل وصول الإعصار "علينا أن نأخذ بيريل على محمل الجد. التهاون هو أسوأ عدو لنا".

والتيار الكهربائي مقطوع عن نحو 2,6 مليون أسرة منذ صباح الاثنين، وفق موقع "باور أوتدج" الإلكتروني للرصد.

وقضى شخصان من جراء سقوط أشجار في منطقة هيوستن، هما رجل يبلغ 53 عاما علق تحت الأنقاض عندما سقطت شجرة على منزل، وامرأة تبلغ 74 عاما أصيبت من جراء سقوط شجرة على منزل، وفق ما أعلن إد غونزاليس، شريف مقاطعة هاريس على منصة "إكس".

وذكرت منصة الرصد "فلايت أوار" أن مطار جورج بوش ألغى أكثر من ألف رحلة، فيما حذّرت الأرصاد من خطر تشكّل زوابع.

وصدرت تحذيرات من مخاطر الأعاصير والعواصف في مناطق ساحلية عدة في تكساس في نهاية الأسبوع.

وطلبت السلطات في مقاطعة "نيوسيس" من السياح مغادرة المدينة، في حين أصدرت مقاطعة "ريفوجيو" المجاورة، والتي لم تتعاف تماما بعد من الإعصار "هارفي" الذي ضربها في العام 2017، أوامر إخلاء إلزامية.