1.5 مليون شخص بلاكهرباء في هيوستن

ضرب إعصار بيريل ساحل تكساس كعاصفة من الفئة الأولى، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على هيوستن، وانقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون منزل وشركة حيث تسببت المياه المرتفعة بسرعة في فيضانات في الشوارع ودفعت عمليات الإنقاذ.

وبدأت المياه المرتفعة بسرعة في إغلاق الشوارع في هيوستن المنهكة من العواصف، رابع أكبر مدينة في البلاد، التي خضعت مرة أخرى لتحذيرات من الفيضانات بعد أن اجتاحت العواصف الشديدة في الأشهر الأخيرة الأحياء.

تحذيرات الفيضانات

وأعلنت شركة سنتر بوينت إنرجي في هيوستن أن 1.5 مليون منزل وشركة انقطعت عنها الكهرباء لساعات بعد وصول العاصفة إلى اليابسة. كما صدرت تحذيرات من الفيضانات عبر مساحة واسعة من ساحل تكساس، حيث دفعت عاصفة قوية المياه إلى الشاطئ، وإلى الداخل مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وحثت الشرطة في ضاحية روزنبرج في هيوستن السكان على البقاء بعيدًا عن الطرق، وذكرت أن إحدى مركبات الإنقاذ التابعة لها تعرضت لضربة من شجرة سقطت أثناء عودتها من عملية إنقاذ. وأظهرت لقطات فيديو فيضانات غزيرة في الشوارع في مدينة جالفستون، وكانت هيوستن تحت تحذير من حدوث فيضانات مفاجئة لمعظم الصباح مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المدينة.

عاصفة مدارية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضعف قوة العاصفة بيريل إلى عاصفة مدارية ثم تتحول إلى منخفض مداري، وتوقعت تحولها إلى الشمال الشرقي وزيادة سرعتها ليل الاثنين والثلاثاء. ومن المتوقع أن يتحرك مركز العاصفة فوق شرق تكساس ثم عبر وادي المسيسيبي السفلي إلى وادي أوهايو يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال جاك بيفن، كبير أخصائيي الأعاصير في المركز الوطني للأعاصير: «تتحرك بيريل إلى الداخل، لكن هذه ليست نهاية القصة بعد».

وفي ولاية لويزيانا، من المتوقع هطول أمطار غزيرة طوال اليوم، وقال عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية دونالد جونز: «إن الخطر سيكون في هطول أمطار غزيرة وإمكانية حدوث فيضانات مفاجئة».