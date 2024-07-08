بوتين ومودي يجريان محادثات الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيجريان محادثات في شكل ضيق وواسع غدا الثلاثاء.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نتوقع أن تبدأ المحادثات بين بوتين ومودي عند الظهر تقريبا. وستكون هناك في الواقع محادثات ضمن نطاق ضيق، وكذلك محادثات روسية هندية على شكل إفطار رسمي. ولا توجد هناك خطط لإجراء أي مؤتمر صحفي".

وأضاف أن من المتوقع حدوث تبادل موسع للتصريحات خلال المحادثات المرتقبة، مما "سيعوض إلى حد كبير نقص البيانات المتاحة لوسائل الإعلام".

كيربي: لا نتوقع أي تغيير في السلوك الإيراني بعد انتخاب الرئيس الجديد

صرح جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لا تتوقع أي تغيير في سلوك إيران بعد انتخاب الرئيس الجديد.

وقال كيربي في تصريحاته للصحافة: "نحن لا نتوقع أي تغيير في السلوك الإيراني بعد انتخاب الرئيس الجديد. سلوك إيران في المنطقة كان عدوانيًا ومستقرًا لفترة طويلة، ولا يوجد ما يشير إلى أن هذا السلوك سيتغير في المستقبل القريب."

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات في إيران عن كثب، وستظل ملتزمة بحماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. وأكد أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تشكلها إيران.

تأتي هذه التصريحات في ظل ترقب دولي لسياسات الرئيس الإيراني الجديد وكيفية تعامله مع القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودور إيران في النزاعات الإقليمية.

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اعلام عبرى : أنفاق حماس لا تزال بحالة جيدة في المخيمات الوسطى وفي معظم مدينة رفح وفي حي الشجاعية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أنفاق حركة حماس لا تزال بحالة جيدة في المخيمات الوسطى وفي معظم مناطق مدينة رفح وحي الشجاعية، رغم العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.

وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر عسكرية أن البنية التحتية للأنفاق في تلك المناطق لم تتأثر بشكل كبير بالضربات الجوية والهجمات البرية الأخيرة، وأن حماس لا تزال قادرة على استخدامها لأغراض عسكرية ولوجستية.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لاستهداف وتدمير شبكة الأنفاق التابعة لحماس، مشيرة إلى أن هذه الأنفاق تشكل تحديًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية نظراً لتعقيداتها واستخدامها في تنفيذ الهجمات ونقل الأسلحة.