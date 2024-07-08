إعلام عبري: أنفاق حماس لا تزال بحالة جيدة في المخيمات الوسطى وفي معظم مدينة رفح وفي حي الشجاعية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أنفاق حركة حماس لا تزال بحالة جيدة في المخيمات الوسطى وفي معظم مناطق مدينة رفح وحي الشجاعية، رغم العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.

وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر عسكرية أن البنية التحتية للأنفاق في تلك المناطق لم تتأثر بشكل كبير بالضربات الجوية والهجمات البرية الأخيرة، وأن حماس لا تزال قادرة على استخدامها لأغراض عسكرية ولوجستية.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لاستهداف وتدمير شبكة الأنفاق التابعة لحماس، مشيرة إلى أن هذه الأنفاق تشكل تحديًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية نظراً لتعقيداتها واستخدامها في تنفيذ الهجمات ونقل الأسلحة.

الدفاع الروسية تنفى استهداف المدنين فى كييف

نفت وزارة الدفاع الروسية تعمّدها ضرب أهداف مدنية في مدينة كييف، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بشأن الضربات على أوكرانيا:

وجهت القوات الروسية ضربة مركبة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى لمواقع الصناعة العسكرية في أوكرانيا والمطارات الحربية.

الصور ومشاهد الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة أن الدمار الحاصل كان جراء سقوط صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أطلق من إحدى المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات المنصوبة في المدينة.

حالات هستيرية مشابهة تصيب كييف في كل مرة عشية اجتماعات رعاتها في "الناتو".

مزاعم كييف حول ضربات روسية لأهداف مدنية في أوكرانيا جاءت عشية قمة "الناتو" وهدفها استجداء المزيد من الدعم والتمويل الغربي

وتناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق اليوم أنباء عن تعرض مطار "جولياني" في كييف ومناطق وسط المدينة لضربة صاروخية روسية، ووقوع انفجارات عنيفة في مدينة أوديسا ومناطق جنوب ووسط وغرب أوكرانيا.

وكان قد أكد المدون الأمريكي جاكسون هينكل أن صاروخ دفاع جوي أمريكي من منظومات "باتريوت" أصاب مستشفى في كييف.