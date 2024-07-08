السويد: روسيا تعتبر الخطر الأكبر على أمننا القومي

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبرت الحكومة السويدية أن روسيا تمثل "أكبر خطر" على الأمن القومي للمملكة.

وجاء في الاستراتيجية الأمنية الجديدة للسويد، التي نشرتها الحكومة، يوم الاثنين، أنه "حسب تقدير الحكومة، سيبقى الوضع الأمني الخطير الراهن قائما في المستقبل المنظور، وهناك مخاطر تدهوره لاحقا".

وأضافت الوثيقة أن "روسيا تعتبر الخطر الأكبر على أمننا القومي للفترة الممتدة حتى عام 2030".

وقالت الاستراتيجية السويدية إنه "لا يمكن استبعاد هجوم عسكري على السويد أو حلفائها".

واعتبرت الحكومة السويدية أن "تطور الصين الشمولية وطموحاتها الجيوسياسية ومحاولة مراجعة النظام العالمي المبني على القواعد" تمثل "خطرا" على أمن البلاد أيضا.

وذكرت الحكومة السويدية من بين المخاطر التي تهدد البلاد كذلك الجريمة المنظمة والتطرف العنيف والإرهاب والقيم المعادية للديمقراطية.

وكانت روسيا قد أعلنت مرارا أنها لا تعتزم مهاجمة الدول الأوروبية.

الصليب الأحمر: الأهالي في غزة عالقون في النزوح المستمر بسبب العمليات العسكرية

صرح هشام مهنا، الناطق باسم الصليب الأحمر في غزة، لوسائل الإعلام بأن الأهالي في قطاع غزة يعانون من النزوح المستمر بسبب العمليات العسكرية الجارية. وأكد مهنا على ضرورة احترام الالتزامات الدولية بشأن حماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال مهنا: "الأهالي في غزة عالقون في حالة نزوح مستمرة نتيجة العمليات العسكرية. هذا الوضع يزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم مراراً وتكراراً مجبرين على مغادرة منازلهم بحثاً عن الأمان."

وأضاف مهنا: "هناك التزامات دولية واضحة بشأن حماية المدنيين في مناطق النزاع، ويجب أن تُحترم هذه الالتزامات في قطاع غزة. الصليب الأحمر يواصل جهوده لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين، لكن الوضع يتطلب تعاوناً أكبر من جميع الأطراف لضمان سلامة المدنيين وتخفيف معاناتهم."

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة، مما يفاقم من أزمة النزوح ومعاناة السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة للغاية.

القناة 12 الإسرائيلية: حماس أعادت ترميم العديد من الأنفاق بخان يونس ومصنع للخرسانة ينتج المواد اللازمة لبناء الأنفاق

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حركة حماس أعادت ترميم العديد من الأنفاق في منطقة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأقامت مصنعاً للخرسانة لإنتاج المواد اللازمة لبناء هذه الأنفاق.

وأكدت المصادر العسكرية للقناة أن الأنفاق في المخيمات وسط قطاع غزة، بما في ذلك خان يونس، لا تزال بحالة جيدة، مما يسمح لحماس بتنفيذ هجمات سواء فوق الأرض أو تحتها. وأوضحت أن البنية التحتية لهذه الأنفاق لم تتأثر بشكل كبير بالعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وأشارت القناة إلى أن الأنفاق تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية حماس العسكرية، حيث تُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين وتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. كما نوهت بأن الجيش الإسرائيلي يواصل جهوده لتحديد مواقع الأنفاق وتدميرها، لكن حماس تمكنت من إعادة بناء العديد منها بسرعة.

دميتري و بوتين سيجريان محادثات غدا الثلاثاء

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيجريان محادثات في شكل ضيق وواسع غدا الثلاثاء.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نتوقع أن تبدأ المحادثات بين بوتين ومودي عند الظهر تقريبا. وستكون هناك في الواقع محادثات ضمن نطاق ضيق، وكذلك محادثات روسية هندية على شكل إفطار رسمي. ولا توجد هناك خطط لإجراء أي مؤتمر صحفي".

وأضاف أن من المتوقع حدوث تبادل موسع للتصريحات خلال المحادثات المرتقبة، مما "سيعوض إلى حد كبير نقص البيانات المتاحة لوسائل الإعلام".