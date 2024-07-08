كيربي: لا نتوقع أي تغيير في السلوك الإيراني بعد انتخاب الرئيس الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - صرح جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لا تتوقع أي تغيير في سلوك إيران بعد انتخاب الرئيس الجديد.

وقال كيربي في تصريحاته للصحافة: "نحن لا نتوقع أي تغيير في السلوك الإيراني بعد انتخاب الرئيس الجديد. سلوك إيران في المنطقة كان عدوانيًا ومستقرًا لفترة طويلة، ولا يوجد ما يشير إلى أن هذا السلوك سيتغير في المستقبل القريب."

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات في إيران عن كثب، وستظل ملتزمة بحماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. وأكد أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تشكلها إيران.

تأتي هذه التصريحات في ظل ترقب دولي لسياسات الرئيس الإيراني الجديد وكيفية تعامله مع القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودور إيران في النزاعات الإقليمية.

اعلام عبرى : أنفاق حماس لا تزال بحالة جيدة في المخيمات الوسطى وفي معظم مدينة رفح وفي حي الشجاعية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أنفاق حركة حماس لا تزال بحالة جيدة في المخيمات الوسطى وفي معظم مناطق مدينة رفح وحي الشجاعية، رغم العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.

وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر عسكرية أن البنية التحتية للأنفاق في تلك المناطق لم تتأثر بشكل كبير بالضربات الجوية والهجمات البرية الأخيرة، وأن حماس لا تزال قادرة على استخدامها لأغراض عسكرية ولوجستية.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لاستهداف وتدمير شبكة الأنفاق التابعة لحماس، مشيرة إلى أن هذه الأنفاق تشكل تحديًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية نظراً لتعقيداتها واستخدامها في تنفيذ الهجمات ونقل الأسلحة.

الدفاع الروسية تنفى استهداف المدنين فى كييف

نفت وزارة الدفاع الروسية تعمّدها ضرب أهداف مدنية في مدينة كييف، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بشأن الضربات على أوكرانيا:

وجهت القوات الروسية ضربة مركبة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى لمواقع الصناعة العسكرية في أوكرانيا والمطارات الحربية.

الصور ومشاهد الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة أن الدمار الحاصل كان جراء سقوط صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أطلق من إحدى المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات المنصوبة في المدينة.

حالات هستيرية مشابهة تصيب كييف في كل مرة عشية اجتماعات رعاتها في "الناتو".

مزاعم كييف حول ضربات روسية لأهداف مدنية في أوكرانيا جاءت عشية قمة "الناتو" وهدفها استجداء المزيد من الدعم والتمويل الغربي

وتناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق اليوم أنباء عن تعرض مطار "جولياني" في كييف ومناطق وسط المدينة لضربة صاروخية روسية، ووقوع انفجارات عنيفة في مدينة أوديسا ومناطق جنوب ووسط وغرب أوكرانيا.

وكان قد أكد المدون الأمريكي جاكسون هينكل أن صاروخ دفاع جوي أمريكي من منظومات "باتريوت" أصاب مستشفى في كييف.