شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم أغلبية البرلمان: لجنة متابعة بيان الحكومة تبدأ عملها خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

علق عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية في البرلمان على على بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف أمام النواب لنيل ثقة البرلمان، قائلاً : "جلسه هامة للغالية بدات بتلاوة كتاب رئيس الجمهورية للدكتور مدبولي بتكليف وتشكيل الحكومة.. رئيس الوزراء إستطاع بنجاح إستعراض ملامح البرنامج الخاص بالحكومة لمدة ثلاث سنوات".

تابع خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"رغم أن خطاب رئيس الوزراء ورد إلى المجلس في شكل كامل ولكن إلقاء مدبولي له اليوم شهد إستعراضاً لاهم محاوره الرئيسية"، مشدداً على أن الدكتور مدبولي رصد أهم التحديات الكبرى مطلقا على حكومته أنها بالفعل حكومة تحديات في ظل التحديات الاقليمية والعالمية والتي أثرت بدورها عبر غضوط إقتصادية لامست المواطن وأثرت عليه".

وأكمل :"دور البرلمان مهم وهو صوت الناس ونرصد متطلباتهم فنواب الشعب عايشين وسط الناس، وسنبدأ باستخدام الادوات الرقابية لمتابعة الأداء ومسائلة الحكومة، فالنواب من الشعب ونتابع مشكلاتهم مثلاً الكهرباء، ونحن كنواب جزء من نسيج الشعب ونعيش معه بشكل كامل في همومه ومشكلاته".

وكشف القصبي أنه في غضون 24 ساعة سيتم إعلان تشكيل اللجنة المعلن عنها من قبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمنوط بها لمتابعة بيان الحكومة، وسوف يتم استعراض وجهة نظر كل وزير كل في مجاله وسوف تقوم اللجنة بإحالة تلك المقاطع إلى اللجان المتخصصة كل فيما يعنيه سوف نأخذ ملاحظات اللجان وسوف يتم التداول فيها مع الوزراء ثم نقوم بعمل بيان مجمع سوف يعرض في الجلسة العامة حتى ينظر المجلس في منح الثقة للحكومة من عدمه".



أضاف :"الناس ممكن تتخيل أن دورنا ينتهي بمنح الثقة أو من عدمه بالعكس تماماً ده النواب بيبدأ في متابعة برنامج الحكومة لحظة بلحظة وسوف نقيم وفقاً للمستهدفات معدلات الانحراف يالاجابية لان هناك محددات زمنية موجودة في هذا البرنامج".