شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على توضح مجال عمل اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "تكليف وتشريف ومسئولية عظيمة تتحملها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة والمحال إليها بيان الحكومة الجديدة لدراسته في حضور الوزراء المعنيين لإعداد تقريراً عنه خلال 10 أيام على الأكثر ليعرض في الجلسة العامة على المجلس الموقر”.

وأضافت غادة على فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ذلك يأتي عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 146 من الدستور، لافتة الى أن وثيقة برنامج الحكومة هي مجلد يتكون من 300 صفحة تضمن رؤية شاملة للملفات التى تشغل اهتمامات المواطنين مقسمة إلى أربعة محاور رئيسية، المحور الأول هو حماية الأمن القومى والمحور الثاني هو بناء الانسان والمحور الثالث هو بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات والمحور الرابع يتمثل في تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني.

وتابعت :"وبالفعل فقد أخطرنا كأعضاء بهذه اللجنة الخاصة ببدأ العمل بها دون انقطاع ولمدة عشرة أيام متتالية حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة يومياً بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية "الخميس والجمعة والسبت" لحين إصدار التقرير وعرضه فى الجلسة العامة للمجلس.

وأشارت النائبة غادة على الى أن برنامج الحكومة جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطنى، متابعة :"ويتضمن أولويات المرحلة الراهنة واليات العمل خلال الفترة القادمة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين؛ وتحسين مستوى المعيشة؛ من خلال العمل على ضبط الاسواق؛ ومواجهة ارتفاع الأسعار؛ وانهاء أزمة انقطاع الكهرباء كمشكلات عاجلة جداً تمس المواطن ، إلى جانب القضايا الأخرى الملحة".