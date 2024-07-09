خارجية اميركا لا تتوقع أي تغيير في سياسة إيران بعد انتخاب بيزشكيان

اشارت وزارة الخارجية الاميركية الى إنها لا تتوقّع أي تغيير في سياسة إيران بعد انتخاب الإصلاحي مسعود بيزشكيان رئيسا للبلاد، معتبرة أن هذا التطوّر لا يعزز احتمالات استئناف الحوار.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين، بانه "لا نتوقّع أن يقود هذا الانتخاب إلى تغيير جوهري في توجهّات إيران وسياساتها".