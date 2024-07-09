الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء تؤكد عدم جدية التحالف السعودي في فتح مطار صنعاء بشكل كامل

أكدت إدارة الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء أن التحالف السعودي غير جاد في فتح مطار صنعاء الدولي من خلال قيامه بجدولة وجهة واحدة فقط هي "رحلات صنعاء - عمان" والعودة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء لشهر تموز 2024م، لرفع الحرج عنه أمام المجتمع الدولي.

وذكرت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تحالف السعودية، مستمر في إغلاق مطار صنعاء الدولي بشكل كامل وتخصيص المقاعد للبيع في خارج اليمن. واعتبرت ذلك التفافاً وتنصلاً واضحاً على عدم جديته في فتح مطار صنعاء الدولي بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني ورفع الحرج عنه أمام المجتمع الدولي.

وأكد البيان أن هذه الخطوة غير مقبولة نهائياً، كونها التفافاً على فتح مطار صنعاء ومحاولة ذر الرماد في العيون وتنصلاً من تحالف العدوان عن التزاماته في رفع القيود عن مطار صنعاء الذي يقدّم خدماته الملاحية والإنسانية لثلثي سكان الجمهورية اليمنية. وأفاد بأن الحلول الترقيعية والمماطلة التي ينتهجها تحالف السعودية غير مجدية ولن تقبل بها القيادة والشعب اليمني، إلا بالفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء الدولي.

وأشار بيان إدارة الخطوط الجوية اليمنية إلى أنها أرسلت لتحالف السعودية بجدولة رحلات ثلاث وجهات القاهرة والهند والأردن لاعتماد التصاريح لها.

ولفت إلى أن الرحلات الجوية والوجهات حق من حقوق الشعب اليمنية كلفته القوانين والمواثيق الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو".

وحملّت إدارة الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء تحالف العدوان السعودي كامل المسؤولية في الاستمرار والتعنت لمنعه فتح مطار صنعاء.