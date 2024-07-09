البحرية الالمانية أرسلت مجددا سفينة حربية إلى البحر الأحمر في إطار مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي

أرسلت البحرية الالمانية مجددا سفينة حربية إلى البحر الأحمر في إطار مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. وغادرت الفرقاطة "هامبورج" أكبر قاعدة للبحرية الألمانية في فيلهلمسهافن اليوم وعلى متنها طاقم مكون من حوالي 240 فردا، بحسب بيانات البحرية الألمانية.

وفي المقابل، ذكرت إذاعة شمال ألمانيا "إن دي آر" أن السفينة تفتقر إلى معدات رادارية متخصصة يمكن استخدامها لتحديد موقع صواريخ باليستية مضادة للسفن. ومع ذلك، فإن السفينة قادرة على درء مثل هذه الصواريخ، حسبما أكد ماركو تيله، رئيس شؤون القوات البحرية في رابطة القوات المسلحة الألمانية.

ووفقا لبيانات البحرية، ستتوجه السفينة الحربية أولا ​​إلى جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط، حيث ستستعد السفينة وطاقمها للمهمة من خلال اختبار إطلاق صواريخ، وبعد ذلك تتوجه إلى البحر الأحمر.

وفي بداية هذا العام شاركت البحرية الألمانية في المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" بفرقاطة "هيسن". وخلال المهمة التي استمرت ثمانية أسابيع أسقط الطاقم عدة طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين، التي تنشط من اليمن. يذكر بان هذه أول مهمة قتالية من هذا النوع للبحرية الألمانية.