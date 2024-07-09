شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف اليمين المتطرف الجديد يؤسس كتلة في البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكل تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة الجديد كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي بشكل رسمي.

وكان أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن تشكيله تحت اسم "وطنيون من أجل أوروبا". تحالف وطنيون من أجل أوروبا وبين زولتان كوفاكس المتحدث باسم أوربان على منصة إكس في معرض إعلان إنشاء الكتلة، أن تحالف "وطنيون من أجل أوروبا" سوف "يناضل من أجل مستقبل وسيادة الشعب الأوروبي".

وسوف تكون ثالث أكبر كتلة بالبرلمان، وعادة ما تتحد الأحزاب السياسية الوطنية معا في كتل مختلفة على المستوى الأوروبي في البرلمان وتصوت في الغالب ككتل منفردة.

