فرار آلاف السكان من مدينة غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

فرّ آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، أمس، بعدما اقتحمها الجيش الإسرائيلي بالدبابات، داعياً إلى إخلاء أحياء إضافية، فيما احتدم القتال مع تواصل القصف.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها العاشر، تستمر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لهدنة، ومن المقرر إجراء محادثات جديدة في هذا الصدد خلال الأسبوع الجاري في قطر ومصر، وهما دولتان تؤديان دور الوسيط مع الولايات المتحدة. وعلى الأرض، تواصلت المعارك في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر.

وفي شماله، أفاد شهود عيان والدفاع المدني أن الدبابات الإسرائيلية اقتحمت العديد من الأحياء في مدينة غزة خلف وابل من القصف من الطائرات الحربية والمسيّرات، وهو ما دفع الآلاف إلى الفرار مجدداً.

وشاهد مصورو وكالة فرانس برس فلسطينيين يغادرون المكان سيراً على الأقدام وعلى دراجات وعربات تجرها حمير، حاملين أمتعتهم عبر الشوارع المليئة بالركام وتحت أزيز المسيرات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى إخلائها.

ودعا الجيش الإسرائيلي، أمس، السكان للتوجه إلى الجنوب، نحو دير البلح، لكن شهود عيان أفادوا بأن النازحين يفضلون التوجه إلى الغرب والشمال.

من جهتها، اعتبرت الفصائل الفلسطينية، أن «تصعيد الجيش الإسرائيلي عدوانه على أحياء مدينة غزة، واستهدافه عشرات الآلاف من السكان المدنيين وإجبارهم على النزوح من بيوتهم تحت وطأة القصف هو إمعان في الحرب المتواصلة ضد الفلسطينين في قطاع غزة».

وأعلن الدفاع المدني في غزة «تلقي بلاغات بوجود عشرات القتلى، والمصابين» مشيراً إلى أن طواقمه لا تستطيع الوصول إليهم «في ظل القصف العنيف»، مشيراً إلى أن «قوات الاحتلال تحاصر عشرات العائلات».