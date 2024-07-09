بايدن يرفض التنحي ويدعو إلى إنهاء الدراما الحزبية

وقف الرئيس جو بايدن، في رسالة إلى الديمقراطيين في الكونجرس، بحزم ضد الدعوات التي تطالبه بالتخلي عن ترشيحه، ودعا إلى إنهاء «الدراما» داخل حزبه التي مزقت الديمقراطيين منذ أدائه السيئ في المناظرة العامة.

جاءت جهود بايدن لدعم الحزب الديمقراطي القلق للغاية في الوقت الذي يعود فيه المشرعون إلى واشنطن، ويواجهون خيار اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيعملون على إحياء حملته أو التخلص من زعيم الحزب، وذلك في الوقت الحاسم لإعادة انتخابه ومستقبلهم السياسي.

مهمة واحدة

وكتب بايدن في الرسالة المكونة من صفحتين أن «مسألة كيفية المضي قدمًا كانت مطروحة بشكل جيد منذ أكثر من أسبوع الآن، وحان الوقت لإنهائها». وشدد على أن الحزب لديه «مهمة واحدة»، وهي هزيمة المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري دونالد ترمب في نوفمبر.

وقال في الرسالة التي وزعتها حملته لإعادة انتخابه: «أمامنا 42 يومًا حتى المؤتمر الديمقراطي، و119 يومًا حتى الانتخابات العامة، وأي ضعف في العزيمة أو افتقار إلى الوضوح بشأن المهمة المقبلة سيساعدان ترمب ويضرنا. لقد حان الوقت للتجمع معًا والمضي قدمًا كحزب موحد وهزيمة دونالد ترمب».

وأصر في الرسالة، خلال مقابلة هاتفية مع برنامج «مورنينج جو» على شبكة «إم. إس. إن. بي. سي»، على أن «الديمقراطيين العاديين» يريدون منه البقاء في السباق. وقال إنه «محبط» بسبب دعوات مسؤولي الحزب إليه بالتنحي جانبا.

إعلان التحدي

وواجه بايدن لمنتقديه قائلا إنهم إذا كانوا جادين فينبغي لهم أن «يعلنوا ترشحهم للرئاسة، أو يتحدوني في المؤتمر، أو يتجمعوا خلفي ضد ترمب».

ويتزايد القلق مع انضمام كبار المشرعين الديمقراطيين إلى الدعوات التي تطالب بايدن بالتنحي على الرغم من تحديه. في الوقت نفسه، يضاعف بعض أشد أنصار الرئيس نضالهم من أجل رئاسة بايدن، ويصرون على أنه لا يوجد أحد أفضل منه للتغلب على ترمب فيما يراها الكثيرون من بين أهم الانتخابات في العمر.

وفي حين يزن المشرعون ما إذا كان ينبغي لبايدن البقاء أو الرحيل، لا يبدو أن هناك إجابات سهلة.

المستقبل السياسي

ويمر الحزب بمرحلة هشة ومتقلبة للغاية، فالديمقراطيون الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع بايدن سنوات - إن لم يكن لعقود - واعتزوا بعمله طوال حياته في تحديد أولويات السياسة، يواجهون الآن أسئلة غير مريحة حول مستقبله السياسي، وهذا يتكشف مع استضافة بايدن قادة العالم في قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع في واشنطن.

لكن الوقت ليس في مصلحتهم، بعد شهر تقريبًا من انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي، وقبل أسبوع واحد فقط من اجتماع الجمهوريين في ميلووكي، لإعادة ترشيح ترمب كمرشحهم الرئاسي.

ويزعم العديد من الديمقراطيين أن الاهتمام يجب أن ينصب بدلا من ذلك على إدانة الرئيس السابق بارتكاب جناية في قضية الأموال السرية، والتهم الفيدرالية المعلقة في محاولته لقلب انتخابات 2020، وهذا ما يسميه بايدن نفسه «نقطة تحول».

وبعد أن قال بتحدٍ إنه لن يتنحى إلا إذا جاء الرب القدير وأخبره بذلك، فعلى الديمقراطيين في مجلس النواب والشيوخ أن يقرروا مدى رغبتهم في محاربة الرئيس لتغيير مساره، أو ما إذا كانوا يريدون تغيير مسارهم على الإطلاق. انقسام متزايد

كشفت مكالمة خاصة أجريت بين نحو 15 من كبار أعضاء اللجان في مجلس النواب الانقسام المتزايد في الحزب الديمقراطي، حيث قال أربعة ديمقراطيين على الأقل - النائب جيرولد نادلر من نيويورك، والنائب جيم هايمز من كونيتيكت، والنائب آدم سميث من ولاية واشنطن، والنائب مارك تاكانو من كاليفورنيا - بشكل خاص إن بايدن يجب أن يتنحى.

وكان نادلر، بصفته العضو الأقدم في المكالمة، أول من تحدث، وقال إن بايدن يجب أن يتنحى. ووفقًا لشخص مطلع على المكالمة، فعل نادلر ذلك مدركًا لأقدميته، وأن ذلك سيسمح لآخرين بالانضمام إليه.

وأثار العديد من المشاركين في المكالمة مخاوف بشأن قدرة بايدن وفرصة فوزه بإعادة انتخابه، حتى لو توقفوا عن القول بأن بايدن يجب أن ينسحب من السباق.

وتحدث أعضاء آخرون، بما في ذلك النائبة ماكسين ووترز من كاليفورنيا والنائب بوبي سكوت من فرجينيا، وكلاهما زعيما الكتلة السوداء في الكونجرس، بقوة لدعم بايدن. كما فعل النائب ريتشارد نيل من ماساتشوستس، الديمقراطي البارز في لجنة الوسائل والطرق القوية.

وبحسب أشخاص مطلعين على المكالمة، بدا العديد من المشرعين محبطين، لأن القيادة لم تقدم التوجيه أو المسار إلى الأمام.

مناظرة بايدن:

سببت مخاوف وشكوك في كفاءته

طالب العديد من كبار حزبه الديمقراطي إثرها بتنحيه

عارض بايدن طلبات التنحي وأصر على الاستمرار