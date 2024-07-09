واشنطن: نعمل على سد الثغرات بين رد حماس وموقف إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تعارض توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضافت، أنها تعمل على سد الثغرات بين رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وموقف إسرائيل للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أنها تأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق نار في غزة والمفاوضات ما زالت جارية.

وتابعت: "ما لم يتغير في محادثاتنا مع إسرائيل هو أنها تلتزم بمقترح الرئيس بايدن".

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قالت إن أنفاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تزال بحالة جيدة في المخيمات الوسطى وبمعظم مدينة رفح وفي حي الشجاعية.

وأضافت القناة العبرية، أن حماس أعادت ترميم العديد من الأنفاق في خان يونس، ومصنع للخرسانة ينتج المواد اللازمة لبناء الأنفاق، موضحة أن حالة الأنفاق في المخيمات وسط قطاع غزة تسمح بتنفيذ هجمات فوق الأرض وتحتها.

وتابعت القناة، أن تقييم الجيش أنه إذا توقفت الحرب فإن حماس لا تزال قادرة على شن هجوم قرب الحدود وربما تتمكن من عبورها.