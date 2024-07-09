ارتفاعات مرتقبة.. رئيس شعبة السيارات يحذر من من عودة الأوفر برايس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، حقيقة توقف استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ، مشيرًا إلى أن نافذة السيارات غير منظمة منذ 6 أشهر أو أكثر، ثم تم إغلاقها منذ شهرين ماضيين.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، إن النافذ لا تقبل أي طلبات منذ شهرين، وتراكمت السيارات ووصلت لأكثر من 25 ألف سيارة، وحينما تم التواصل بالمسئولين، قالوا إنه لا يوجد أي توقف على المنظومة.

وأضاف أن هناك تجاوزات كثيرة فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، وهناك تحايل واستيراد سيارات لشخصيات ليس لديهم أي إعاقة وهم أصحاء.

وشدد عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، على ضرورة أن يكون هناك ضبط ورقابة قوية من قبل وزارات الصحة والتضامن.

وعن أسعار السيارات، قال :" بند استيراد السيارات متوقف، وما يدخل السوق هو ما كان موجود في الجمارك، ولو توقف استيراد السيارات بصفة عامة، سيكون هناك مشكلة كبيرة، وسترتفع أسعارها، ومخزون السيارات في السوق المصري خلص في بعض الفئات، وهناك عودة للأوفر برايس مرة أخرى".