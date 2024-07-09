سكرتارية طبية وملابس جاهزة.. محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول التعليم المزدوج



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى للقبول بفصول التدريب والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2024/2025، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بحد أدنى 220 درجة.

وأكد الزملوط، في بيان له، اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار إتاحة الفرص لجميع طلاب المحافظة لاستكمال دراستهم بالتعليم الفني. يُعتبر نظام التدريب والتعليم المزدوج الأول من نوعه لخدمة أبناء الإقليم.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن يبدأ العمل هذا العام بتخصص السكرتارية الطبية كفصل ملحق بمدرسة المروة الثانوية التجارية بالخارجة، وتخصص فني ملابس جاهزة كفصل ملحق بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات.

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