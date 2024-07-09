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إعلام عبري: نتنياهو ينتقد المتحدث باسم الجيش بعد تصريحاته عن حماس

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ينتقد المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في جلسة مغلقة إثر تصريحاته بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ستبقى بغزة حتى بعد 5 سنوات.

وأضافت القناة العبرية، أنه للمرة الثالثة يتم انتقاد تصريحات هغاري من قبل مسؤولين أمنيين وسياسيين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إنها تعارض توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضافت، أنها تعمل على سد الثغرات بين رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وموقف إسرائيل للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أنها تأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق نار في غزة والمفاوضات ما زالت جارية.

وتابعت: "ما لم يتغير في محادثاتنا مع إسرائيل هو أنها تلتزم بمقترح الرئيس بايدن".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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