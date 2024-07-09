صور ترصد كلبشة السيارات المتعدية على الأرصفة بإحدى أحياء الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شن مركز ومدينة البدرشين بالجيزة، حملات مكثفة اليوم لضبط السيارات المتعدية على الأرصفة.

يأتي ذلك، في إطار تنفيذ تعليمات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والقرى.

وضبط مركز ومدينة البدرشين، عددًا من السيارات المخالفة على الأرصفة والجزيرة الوسطى، حيث تم "كلبشتها"، ومازال العمل مستمر.

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