شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مصر تلعب دورا محوريا لإنهاء الحرب فى السودان والحفاظ عليه من التمزيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن استضافة مصر مؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية تحت عنوان: "معا لوقف الحرب فى السودان"، يؤكد حجم الدور الذى تبذله الدولة المصرية لوقف حالة الصراع فى السودان الشقيق وحقن الدماء والتوصل لحلول عاجلة.

وأضاف غنيم، أن التوصيات أكد على ضرورة الوصول لحل سريعا حتى لا تكون هناك كارثة إنسانية، وعلى جميع الأطراف أن تعلم جيدا أن الحرب مزقت السودان، وضرورة السعي لتجاوز الحرب وأهوالها، والمصالحة الشاملة والوقف الفورى لإطلاق النار، حماية العاملين فى المجال الإنسانى، مع التأكيد على أن الأزمة فى السودان هى الأكبر فى العالم ومن الضروري وصول المساعدات إلى البلاد.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بجهود مصر فى مختلف القضايا العربية والأفريقية، والدور المحورى الإقليمى والدولى، مؤكدا أن مصر رمانة ميزان المنطقة بالكامل، وأن سياسة مصر الخارجية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل جهود القيادة السياسية المتواصلة ولم تنقطع يوما والتى نجحت فى إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، واستعادت الدولة المصرية مكانتها العربية والإقليمية والدولية وأصبحت رمانة الميزان فى المنطقة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الجهود المصرية طوال السنوات الأخيرة تستهدف فى المقام الأول دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ومن ثم للقضية السودانية والفلسطينية اهتمام خاص للمصريين على مر التاريخ.