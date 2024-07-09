مركز المعلومات البحرية: سحب سفينة الشحن فيربينا خارج منطقة الخطر بعدما هاجمها الحوثيون

أكد مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن أن سفينة الشحن فيربينا التي ترفع علم بالاو وتعرضت لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية في 13 حزيران سُحبت بعيدا عن منطقة الخطر وهي الآن في طريقها إلى ميناء التوقف التالي.

واوضح المركز إن السفينة استُهدفت بثلاثة صواريخ بينما كانت تعبر خليج عدن على بعد 98 ميلا بحريا إلى الشرق من مدينة عدن اليمنية. وأضاف أن النيران اشتعلت في سفينة الشحن نتيجة لهجوم الحوثيين ولم يتمكن الطاقم من إخمادها.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية إن المياه غمرت السفينة بعد إنقاذ الطاقم ونقله إلى بر الأمان، مضيفة أن أحد أفراد الطاقم أصيب نتيجة الهجوم.

وأعلنت جماعة الحوثي في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم.