أكد مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن أن سفينة الشحن فيربينا التي ترفع علم بالاو وتعرضت لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية في 13 حزيران سُحبت بعيدا عن منطقة الخطر وهي الآن في طريقها إلى ميناء التوقف التالي.
واوضح المركز إن السفينة استُهدفت بثلاثة صواريخ بينما كانت تعبر خليج عدن على بعد 98 ميلا بحريا إلى الشرق من مدينة عدن اليمنية. وأضاف أن النيران اشتعلت في سفينة الشحن نتيجة لهجوم الحوثيين ولم يتمكن الطاقم من إخمادها.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية إن المياه غمرت السفينة بعد إنقاذ الطاقم ونقله إلى بر الأمان، مضيفة أن أحد أفراد الطاقم أصيب نتيجة الهجوم.
وأعلنت جماعة الحوثي في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المعلومات البحرية: سحب سفينة الشحن فيربينا خارج منطقة الخطر بعدما هاجمها الحوثيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.