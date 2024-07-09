شكرا لقرائتكم خبر مظاهرات كينيا تطالب بتنحي الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - تشهد كينيا جولة جديدة من الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس وليام روتو، في أعقاب مواجهات دامية بين الشرطة والمحتجين، على خلفية مشروع قانون يفرض زيادات ضريبية، تخلى عنه الرئيس، لكن المحتجين لم يتخلوا عن الرايات المطالبة برحيله في الشوارع. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد كينيا جولة جديدة من الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس وليام روتو، في أعقاب مواجهات دامية بين الشرطة والمحتجين، على خلفية مشروع قانون يفرض زيادات ضريبية، تخلى عنه الرئيس، لكن المحتجين لم يتخلوا عن الرايات المطالبة برحيله في الشوارع. يطلق المحتجون هذه الجولة من التظاهر ضد روتو لمدة أسبوع في مناطق عدة، بالتزامن مع حلول ذكرى احتجاجات السابع من يوليو 1990 للمطالبة بالديمقراطية في كينيا.

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات كينيا تطالب بتنحي الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.