الجيش الأمريكي يسحب جنوده من النيجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحب الجيش الأمريكي أفراده من القاعدة الجوية 101 في النيجر، قرب المطار بالعاصمة نيامي، قبل الانسحاب من قاعدة رئيسة للطائرات المسيرة قرب مدينة أجاديز الصحراوية، خلال الأسابيع المقبلة.

وطالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر في أبريل الماضي، الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد، بعد انقلاب العام الماضي في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر، ووزارة الدفاع الأمريكية في بيان مشترك: «بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجيرية والأمريكية، تم الانتهاء من هذه العملية قبل الموعد المحدد، ودون أي تعقيدات».