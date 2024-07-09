شقيقة كيم: تصرفات كوريا الجنوبية هستيرية

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- بواسطة أيمن الوشواش - دانت كيم يو-جونج، الشقيقة صاحبة النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، أمس، استئناف كوريا الجنوبية تدريبات المدفعية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود، ووصفتها بأنها «هستيريا انتحارية»، وحذرت من أعمال عسكرية محتملة ضد مثل هذه الأعمال. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دانت كيم يو-جونج، الشقيقة صاحبة النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، أمس، استئناف كوريا الجنوبية تدريبات المدفعية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود، ووصفتها بأنها «هستيريا انتحارية»، وحذرت من أعمال عسكرية محتملة ضد مثل هذه الأعمال. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن «كيم»، قولها: «من الواضح للجميع مدى خطورة تدريبات إطلاق الذخيرة الحية المتهورة، التي يقوم بها الجيش الكوري الجنوبي، مع اقترابه من حدود كوريا الشمالية في ظل مثل هذا الوضع». وزعمت «كيم»، أن كوريا الجنوبية تعمل على زعزعة استقرار الوضع الأمني الإقليمي.

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