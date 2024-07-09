الجيش الصومالي يدمر الخوارج في واجد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي أمس نجاحه في تدمير قواعد «ميليشيات الخوارج» في بعض المناطق التابعة لمدينة واجد بمحافظة بكول (300 كلم شمال غرب مقديشو). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي أمس نجاحه في تدمير قواعد «ميليشيات الخوارج» في بعض المناطق التابعة لمدينة واجد بمحافظة بكول (300 كلم شمال غرب مقديشو). ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) جاء ذلك في عملية عسكرية مخططة نفذتها الفرقة الـ60 للجيش الوطني، وبمشاركة إدارة المدينة بقيادة نائب عمدة مدينة واجد وقائد أجهزة الأمن والمخابرات. وأسفرت العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني عن تحرير العديد من المناطق وتقويض قدرات فلول ميليشيات الخوارج».

ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيات الخوارج» للإشارة إلى حركة الشباب.

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