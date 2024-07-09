المملكة وأيرلندا تبحثان التطورات الإقليمية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تلقى وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا أمس من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في أيرلندا ميشيل مارتن. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا أمس من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في أيرلندا ميشيل مارتن. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد هذا العام مرور الذكرى الخمسين على نشأتها، والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات الثنائية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

وتمت مناقشة التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة، ولبنان، وخطر توسع الصراع في المنطقة.

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