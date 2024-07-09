العراق يدعو تركيا لوقف خروقاتها في كردستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، مع سفير تركيا الجديد في العراق إجراءات التنسيق الأمني المشترك والخروقات في المناطق الحدودية بإقليم كردستان.

وفيما حثت الحكومة العراقية الجانب التركي على وقف خروقاته في كردستان، ذكر البيان أن السوداني وسفير تركيا الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان، شددا على الحفاظ على «سيادة العراق وأراضيه ومنع أي خروقات».

ووفق البيان، تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيد التعاون البناء لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد في أبريل الماضي، والتي أثمرت عن توقيع اتفاق تعاون إطاري وأكثر من 20 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات والقطاعات، إلى جانب المذكرة الرباعية الخاصة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والتأكيد على الإسراع في تنفيذها، وكذلك التطرق إلى تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في ما يخص ملف المياه.

وتشهد المناطق الحدودية العراقية التركية في محافظة دهوك بإقليم كردستان، عمليات متواصلة للقوات المسلحة التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي، التي تتحصن داخل المناطق العراقية شمالي البلاد.