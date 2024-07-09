مصرف عدن يربك قيادات الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعيش ميليشيات الحوثي حالة من الارتباك والهوس منذ قرارات المصرف المركزي بالعاصمة الموقتة عدن، في إشارة إلى ماوصلت له من مأزق اقتصادي وسياسي، فضلا عما تعانيه من تصدع داخل أجنحتها المتعددة.

وتواصل جماعة الحوثي شن حملة اعتقالات كبيرة بحق العاملين في المنظمات الدولية والمحلية وبحق عدد من قياداتها البارزة، أبرزهم أحمد النونو وعلى عباس وكيلا وزارة التربية التعليم، كما اعتقلت الجماعة الشيخ عبدالله محمد أبو شوارب المنتمي لقبيلة خارف بحاشد.

وقالت المصادر «إن أبو شوارب الذي اعتقلته الميليشيات هو والد القيادي الحوثي عضو ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية العليا المدعو «صادق أبو شوارب» الذي عرف بمساهمته المستميتة في تسهيل اجتياح الميليشيات الإرهابية لمحافظة عمران عام 2014، وأوضحت أن أسباب الاعتقال هي نزاع على عقارات».

كما لقي القيادي الحوثي، المكنى بأبي عبدالملك المؤيد مصرعه برصاص مسلحين مجهولين في إحدى قرى مديرية همدان ثاني أكبر مديريات محافظة صنعاء.

وأكدت المصادر قيام مسلحين مجهولين بنصب كمين محكم في قرية ضروان التابعة لعزلة بني مكرم بمديرية همدان للقيادي الحوثي المؤيد، ما أسفر عن مقتله مع مرافقيه.

وتوسعت ظاهرة الاختطافات التي تشهدها المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، لتشمل الفنانين والعازفين وأصحاب صالات الأفراح، إلى جانب موظفي السفارات الأجنبية والمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية.

وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية في محافظة عمران، أقدمت على اختطاف ثلاث فتيات يعملن في الغناء، وذلك بحجة أن الغناء ممنوع في المحافظة.

وجدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مطالبته لميليشيات الحوثي ، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين، في مجال الإغاثة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم تعسفيا في صنعاء ومازالوا محتجزين دون القدرة على التواصل مع العالم الخارجي.

وذكر في بيان خلال اختتام الاجتماع التاسع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين في العاصمة العمانية مسقط، بأن المفاوضات أسفرت عن انفراجة مهمة حيث توصلت الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح السياسي المخفي منذ تسع سنوات محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات.

ودعا غروندبرغ لمواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم الذي توصلوا إليه، بما في ذلك أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، والاتفاق على مزيد من عمليات الإفراج.

إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، «إنه على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية دمرت القوات الأمريكية طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في حين دمرت قوات شريكة مسيرتين حوثيتين فوق خليج عدن.

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