شكرا لقرائتكم خبر تونس تلجأ للتحلية لمواجهة شح المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت تونس في استخدام محطة الزارات لتحلية مياه البحر، بولاية قابس جنوب البلاد، في مسعى لتعويض النقص الكبير في الموارد المائية بسبب تداعيات التغير المناخي.

وستلبي محطة الزارات احتياجات حوالي 1.1 مليون ساكن في الجهة، وفي ولايتين مجاورتين، أي ما يناهز 10% من مجموع السكان في تونس، بطاقة إنتاج يومية تقدر بـ50 ألف متر مكعب قابلة للزيادة إلى 100 ألف مكعب.

ومثل كثير من المناطق في البلاد، يعاني المواطنون في الجنوب الشرقي ذي المناخ الصحراوي، من انقطاعات متكررة لإمدادات مياه الشرب عبر الشبكة التي تديرها الشركة الوطنية لتوزيع المياه المملوكة للدولة، ولا سيما خلال ذروة الاستهلاك بموسم الصيف الحار.

ومحطة الزارات التي تم إنجازها بكلفة تناهز 100 مليون يورو، منها قرض بـ82 مليون يورو من البنك الألماني للتنمية، وهي من بين 3 مشاريع لمحطات تحلية مياه على السواحل التونسي.

ومن المتوقع أن تدخل محطة صفاقس (وسط تونس) المدينة الاقتصادية، وثاني أكبر المدن التونسية بعد العاصمة، طور الاستخدام في نهاية يوليو الجاري، بينما يجري العمل على تجهيز محطة ثالثة بولاية سوسة.

وتعاني تونس منذ نحو عقد، آثارا واضحة للتغير المناخي، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وانحباس الأمطار فترات طويلة، ما أدى إلى سنوات متتالية من الجفاف، وتقلص المخزونات المائية في السدود إلى مستوى الثلث من إجمالي طاقة استيعابها، وفق آخر تحديث.

وألقى الجفاف بظلاله على إنتاج الحبوب الذي تراجع في 2023 بنسبة 60%، وتراجع قطيع الماشية بنسبة 30%، خلال العامين الماضيين، حسب بيانات وزارة الزراعة.