شكرا لقرائتكم خبر مصر: حدودنا مفتوحة لنقل المساعدات للسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن مصر تعلن بكل وضوح أن حدودها مفتوحة بالتعاون مع جميع المنظمات الإغاثية لتوفير المساعدات للأهالي في السودان، مشددا على تمسك مصر بإطار جامع غير إقصائي لكل الأطراف في السودان.

وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للأنوروا أن الأشقاء السودانيين أمام مسؤولية تاريخية دون مصالح ذاتية وإعلاء مصلحة الوطن، مؤكدا الجهد الكبير الذي تبذله مصر من أجل حل أزمة السودان، مشيرا إلى أن مصر تستضيف أعدادا كبيرة من السودانيين على أرضها، رغم كل المصاعب الاقتصادية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

وأكد الوزير المصري في لقائه مع المبعوثين الدوليين على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي تعهداته فيما يتعلق الدعم الكامل لمصر، وهي أكبر دولة مجاورة للسودان استضافت أشقاءها.

على صعيد متصل أكد البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي استضافته القاهرة، على ضرورة الوقف الفوري الحرب، ووقف العدائيات وضرورة الالتزام بإعلان جدة الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأدان البيان الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب، ودعا إلى النظر للوضع الإنساني ودعم جهود المجتمع الدولي والمحلي والالتزام بتعهداتهم.

وقال البيان «لقد اتفق المؤتمرون على أن الحرب التي اجتاحت بلادنا وقتلت وشردت وأذلت شعبنا ومزقت نسيج بلادنا الاجتماعي صبيحة 15 أبريل 2023، لا تمثل فقط علامة فارقة، ولكنها تاريخ جديد يلزم كل سوداني وسودانية بالنظرِ والمراجعة الدقيقة لمواقفنا كافة، إننا ندين كل الانتهاكات التي ارتكبت في هذه الحرب، ونؤكد أن الحرب مؤشر حيوي للتفكير في إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام».

وشمل النقاش خلال المؤتمر ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات، ودعا المشاركون الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأي من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان.