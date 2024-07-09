شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. 63 وفاة و2102 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة عدد الوفيات الناجمة عن تفشي وباء الكوليرا في نيجيريا إلى 63 شخصًا، فيما سجلت نحو 2102 حالة مشتبه بالإصابة.وأفاد المدير العام للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض جيدي إدريس اليوم الاثنين، بتسجيل 90% من حالات الإصابة في 10 ولايات بالاتحاد، منها 7 إصابات في المنطقة الجنوبية.وأشار إلى أن سبب تفشي المرض هو تناول طعام ملوث ومياه ملوثة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبلاغ في الفترة من يناير الماضي إلى نهاية أبريل 2024 عن 145,900 حالة إصابة بالكوليرا و1666 حالة وفاة، في 24 دولة عبر 5 أقاليم تابعة للمنظمة.



وسجل الإقليم الأفريقي أعلى الأرقام، يليه إقليم شرق البحر المتوسط، ثم الأمريكتان، ثم منطقة جنوب شرق آسيا وأوربا، ولم يُبلغ عن أي تفش في غرب المحيط الهادي.

وأشارت المنظمة إلى أن الاستجابة للكوليرا ما زالت تتأثر بالنقص الحاد في اللقاحات الفموية منذ يناير 2023.