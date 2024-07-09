تحالف الأحزاب: بيان الحكومة يعكس مدى اهتمامها بمشروع بناء الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزب سياسي، إن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب ترجم ما يتطلبه المواطنين في الشارع المصري.

وأوضح "مطر"، خلال تصريحاته لمصراوي أن البيان عكس مدى اهتمام الدولة المصرية بمشروع بناء الإنسان المصري وظهر ذلك من خلال حديث رئيس الوزراء عن ملفات الصحة والتعليم وتأكيده على أنها أولوية للدولة المصرية باعتبارها إحدى مقومات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأضاف قائلا: "الحكومة الجديدة لديها الكثير من التحديات أبرزها التضخم وغلاء الأسعار وضبط الأسواق".

وطالب مطر الحكومة الجديدة بضرورة تعزيز مقومات توطين الصناعة المحلية كونها تخلق فرص العمل وتقلل من الفاتورة الاستيرادية.

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