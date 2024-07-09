بيتحرك على شكوى المواطن.. 10 وعود من محافظ الجيزة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تولى المهندس عادل النجار، منصب محافظ الجيزة، خلفًا لـ "اللواء أحمد راشد".

وفي أولى تصريحات المحافظ، وعد المواطنين، بتحقيق ما يرجونه وبذل أقصى الجهد لخدمتهم وتحقيق كل المطلوب.

وأثناء تفقده إدارات الديوان العام، شدد "النجار"، على ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها وكفاءتها.

وتواصل "الخليج 365"، مع مصدر مُطلع بالجيزة، والذي أكد على أن محافظ الجيزة يهتم بتحقيق رغبات وطلبات المواطنين، قائلًا :"بيتحرك بناء على شكوى المواطن".

وأكد المصدر، أن محافظ الجيزة، يبحث حاليًا مشروعات البنية التحتية وحل أزمة انقطاعات المياه المستمرة في الجيزة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز وعود محافظ الجيزة للمواطنين، كالتالي:

- التطوير المستمر للعمل في جميع الإدارات.

- متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.

- تذليل المشكلات التي تواجه مديري الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

- مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى.

- المواطن صوته لازم يبقى مسموع ويستجاب لشكواه.

- السعي لتحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى.

- تطبيق القانون دون خوف على الجميع.

- ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية.

- لا تهاون فى إسترداد كل شبر من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها ومنع مخالفات البناء.

- دعم الشباب بمختلف القطاعات وتحسين مناخ العمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة.

- وضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حي الهرم.

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