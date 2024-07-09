فريق آداب عين شمس للتمثيل المسرحي يمثل الجامعة على المسرح القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

يشارك فريق كلية الآداب بجامعة عين شمس بعد تصعيده على مستوى الجامعة في مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمعاهد والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالعرض" المسرحي حياه شخص ما" على المسرح القومي.

تأتى مشاركة الفريق تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ اسوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، هدى عبد الحميد رئيسة النشاط الفنى.

ويشارك الفريق بمسرحية "حياة شخص ما" للمخرج محمد رضا طالب الفرقه الرابعة بكلية الآداب قسم اللغة العبرية وآدابها على المسرح القومي.

من الجدير بالذكر أن فريق التمثيل المسرحي بالكلية تمكن من حصد العديد من الجوائز سنويا على المستويات الدولية والعربية والمحلية. وهي جوائز المهرجان الذاتي لجامعة عين شمس أفضل عرض " مسرحي حياة شخص ما " وأفضل ممثل مركز تاني "احمد فتحي السويفي " شهادة تميز في الاستعراضات و التعبير الحركي، للطالب أحمد عادل ارشميدس وأفضل ممثلة دور تاني مركز ثالث "أميره محمد راشد" وأفضل نص مركز تاني "محمد رضا"، أفضل ديكور مركز تاني "كيرلس ناجي".

وقالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس إن الكلية لا تدخر جهدا في سبيل دعم الأنشطة الطلابية، وتوفير كل وسائل نجاح الأنشطة الطلابية في كل المجالات، وحثت الطلاب على الحفاظ على المراكز الأولى في التصنيفات الفنية.