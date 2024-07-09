تحذير من تحول إعصار بيريل إلى عاصفة استوائية بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب إعصار بيريل فى تزايد انقطاع التيار الكهربائي على طول ساحل تكساس فى أمريكا، كما انهال على هيوستن بأمطار غزيرة ورياح قوية مع تحرك العاصفة إلى الداخل.



وعقب ساعات من وصول إعصار بيريل لليابسة، أصبح نحو مليون منزل وشركة بدون كهرباء، وفقا لمركز سنتر بوينت إنيرجي في هيوستن.

سرعان ما بدأت المياه المرتفعة في إغلاق الشوارع في أنحاء هيوستن، وصدرت تحذيرات من الفيضانات في منطقة واسعة من ساحل تكساس.

تحذير من تحول بيريل إلى عاصفة استوائية

من جهتها توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضعف قوة بيريل ويتحول إلى عاصفة استوائية ومنخفض استوائي، الثلاثاء، متوقعة أن تتجه نحو الشمال الشرقي وتزداد سرعتها ليل الإثنين والثلاثاء.

وصلت العاصفة الولايات المتحدة بعد أن خلفت دمارا واسعا خلال الأسبوع الماضي في المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.