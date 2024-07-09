شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ننتظر من الحكومة التفانى فى خدمة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إنه من المنتظر أن تكون الحكومة الجديدة متفانية في خدمة المواطنين وتسعى بكل جدية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة وتحتاج إلى تعاون مثمر بين الحكومة والبرلمان لمعالجتها بفعالية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن بين الملفات الأساسية التي يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، ملف الاقتصاد الوطني، فنحتاج إلى سياسات اقتصادية تضمن تحقيق نمو مستدام وتقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى ضرورة وضع خطة إصلاحات جذرية في نظام التعليم، لضمان تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية ملف الصحة، قائلاً: "يجب على الحكومة العمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية وضمان توفرها للجميع، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة".

ولفت النائب إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي وتوفير الدعم اللازم للأطباء والممرضين وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

وأشار النائب أحمد نويصر إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية قصوى للحكومة الجديدة، وبناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على محاسبة الفاسدين وحماية المال العام.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن هذه الخطوات ستعزز ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة.