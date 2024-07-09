إصابة 3 أطفال بشظايا رصاص الاحتلال الحي فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - مع بداية فجر اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إرتكاب جرائمها، حيث أصيب شاب وثلاثة أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة شاب و3 أطفال (9 و10 و13 سنة) بشظايا رصاص حي بالرأس أطلقته قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وقالت مصادر محلية أنه وقع اندلاع مواجهات واشتباكات وصفت بـ"العنيفة" عقب اقتحام قوات الاحتـلال لمخيم عسكر، وسط عمليات دهم واقتحام لمنازل المواطنين.

وقال شهود عيان لوفا، إن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بنابلس.

الأونروا تعلن 300 ألف من طلابها خارج المدارس لمدة 9 أشهر



وعلى صعيد آخر أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن قرابة 300 ألف من طلابها في قطاع غزة ظلوا خارج المدارس على مدى 9 أشهر.

وقالت "الأونروا"، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، الاثنين، إنها "تعتبر التعليم أمرا أساسيا، ومع وجود أكثر من 700 مدرسة في أنحاء المنطقة، فإن الوكالة تصل إلى مئات الآلاف من الطلاب، وقرابة 300 ألف من طلابنا في غزة ظلوا خارج المدارس لمدة 9 أشهر".

