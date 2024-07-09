ياسر رشاد - القاهرة - لقي شخص حتفه وأصيب شرطي بإصابات خطيرة ، إثر اندلاع حريق كبير في مركز للاجئين في بلدة بوخولز في دير نوردهايد بالقرب من هامبورج بشمال ألمانيا.

مصرع شخص وإصابة شرطى إثر اندلاع حريق فى مركز للاجئين بألمانيا

وأوضح متحدث باسم فرقة الإطفاء بأن شرطيا وموظفا بمركز اللاجئين أصيبا بحروق شديدة، كما أصيبت شرطية.

وتم العثور على جثة في المبنى إلا أنه لم تتضح بعد هوية الشخص المتوفى.

ويتألف مركز اللاجئين من 48 حاوية تم تحويلها إلى مقر إسكان مؤقت لطالبي اللجوء في ألمانيا.

وقد أصيب 20 شخصا في الحريق. ولم يحدد المتحدث باسم فرقة الإطفاء مدى خطورة الإصابات الأخرى.

سوريا: هجوم إسرائيلي قرب بانياس الساحلية

وكما أعلنت سوريا، فجر الثلاثاء، تعرضها لهجوم جوي إسرائيلي قرب مدينة بانياس الساحلية.

وقالت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري إن "إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط المدينة".

وكان المرصد السوري قد قال في وقت سابق، إن هناك تواجدا للإيرانيين في المنطقة التي تعرضت للقصف.