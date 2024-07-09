الدفاع الجوي الروسية تسقط أهداف أثناء اقترابها من بيلغورود

ياسر رشاد - القاهرة - أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، عدة أهداف جوية أثناء اقترابها من بيلغورود، نتيجة للهجوم على المدينة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك وفقا للبيانات الأولية.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قُتل أحد السكان المحليين وأصيب اثنان آخران، بحسب رئيس المنطقة، فياتشيسلاف جلادكوف.



وكتب المحافظ في قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا فوق بيلغورود ومنطقة بيلغورود، وتم إسقاط العديد من الأهداف الجوية عند اقترابها من المدينة.. ولسوء حظنا، توفي شخص متأثراً بجراحه، ووفقاً للبيانات الأولية، أصيب مدنيان " .

وبحسب المعلومات الأولية، فقد أدى الهجوم في بيلغورود إلى تحطيم نوافذ ثلاثة منازل خاصة و12 شقة في ثمانية مبان سكنية. وتضررت ثلاث مؤسسات تجارية ومنشأتان اجتماعيتان، وأصيبت سيارتان بشظايا.

بعد صد هجوم جوي من القوات المسلحة الأوكرانية في قرية مايسكي بمنطقة بيلغورود، تحطم سقف منزل خاص، وتضررت سيارة ركاب بشظايا.

