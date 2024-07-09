بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها سيتخذون إجراءات لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أصدرته الخدمة الصحفية للبيت الأبيض إن واشنطن وحلفاءها يعتزمون اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس" ، قال بايدن:"سأستقبل هذا الأسبوع الرئيس زيلينسكي وزعماء حلف شمال الأطلسي في واشنطن العاصمة الأمريكية، وسألتقي بالرئيس زيلينسكي لتوضيح أن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع، وبالتعاون مع حلفائنا، سنعلن عن تدابير جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا".



وقال الرئيس الأميركي بايدن، إنه "من الأهمية أن يواصل العالم الوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية، ردًا على محاولات مهاجمة منشآت الطاقة على الأراضي الروسية، شنت ضربة عالية الدقة على منشآت صناعية عسكرية وقواعد جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وحققت أهداف الضربة.



وأشارت الوزارة وقتها إلى أن تصريحات السلطات الأوكرانية حول ضربة صاروخية متعمدة مزعومة من جانب روسيا على أهداف مدنية لا تتوافق مع الواقع، بينما تؤكد الصور والفيديوهات من مكان الحادث حقيقة الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني.

كما صرح النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بإن اجتماعا لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية بشأن أوكرانيا سيعقد اليوم الثلاثاء، وفي الاجتماع، ستطلع روسيا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الحقائق التي تدحض الرواية الأوكرانية للهجوم على كييف.

