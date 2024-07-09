ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سوريا ، فجراليوم الثلاثاء، تعرضها لهجوم جوي إسرائيلي قرب مدينة بانياس الساحلية.

سوريا.. هجوم إسرائيلي قرب بانياس الساحلية|ما الأضرار

وقالت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري إن "إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط المدينة".

وكان المرصد السوري قد قال في وقت سابق، إن هناك تواجدا للإيرانيين في المنطقة التي تعرضت للقصف.

ومن جانبها ،كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن استهداف سفينتين إيرانيتين تحملان منظومة دفاع جوي، وصلتا إلى ميناء اللاذقية بسوريا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.