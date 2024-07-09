شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: الحوار الوطنى حلقة وصل بين الشارع المصرى والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الديمقراطي الناصري، عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى ومناقشة الملفات الهامة التى تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، مؤكدا أن الحوار الوطنى لعب دورًا مهمًّا فى أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصرى والحكومة وأصبح لاعبا رئيسيا فى الشارع السياسى المصرى فى فترة وجيزة، ويرجع ذلك إلى وجود أجندة عمل وفريق عمل وطنى حريص على نجاح الحوار من خلال مناقشة جميع القضايا، وطرح حلول لها.

وأضاف "أبو العلا" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن متطلبات المواطنين والنواب من الحكومة الجديدة معظمها أجيز فى بيان رئيس الوزراء بوضوح شديد، مشيرا إلى أن هذه المتطلبات متوافقة مع مخرجات الحوار الوطنى، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطنى، واستمرار انعقاده، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية.

وأكد رئيس حزب العربى الديمقراطى الناصرى، أن اختيار اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد للحكومة و استمرارهم بعضوية مجلس الأمناء يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني وسيكون له تأثير ايجابى على سرعة استجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى.