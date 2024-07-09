سانا: أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس

افادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر عسكري إن إسرائيل شنّت هجوماً جوياً استهدف موقعاً في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
واكد المصدر العسكري السوري انه "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
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