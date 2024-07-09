10 قتلى في الهند صعقاً بالبرق وفيضانات في بومباي بسبب العواصف الموسمية

قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ في ولاية بيهار شرقي الهند صعقاً بالبرق خلال عواصف موسمية عاتية تسبّبت أيضاً بفيضانات جارفة في بومباي,
وفي إجراء احترازي، أمر المجلس البلدي لبومباي، المدينة الواقعة على الساحل الغربي للهند، بإغلاق المدارس، مشيراً إلى أنّ هيئة الأرصاد الجوية الهندية حذّرت من خطر هطول أمطار "غزيرة إلى غزيرة جداً".
وغمرت المياه العديد من شوارع المدينة بعدما استمر هطول الأمطار الغزيرة ساعات عديدة، الأمر الذي أدّى إلى توقّف حركة الحافلات والقطارات على خطوط عدّة.
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