رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في زيارة تستغرق يومين

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا في زيارة رسمية، وكان في استقبال مودي وفد روسي برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف.

ومن المقرر أن يجري مودي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة التي ستستمر يومين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التوقعات تشير إلى أنها ستكون «زيارة مهمة وشاملة»، وإن الزعيمين سيتمكنان من التحدث بشكل غير رسمي.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الكرملين «يولي أهمية قصوى لهذه الزيارة».