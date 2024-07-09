سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم سلسة من الغارات بالطائرات الحربية والقصف المدفعي، فجر اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو، وذلك على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فشهدت آخر الأحداث في اليوم الـ277 من العدوان على غزة، سقوط عددا من الأشخاص شهداء وإصابة آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي اسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة.

الاحتلال يجبر مستشفى المعمداني على الإخلاء

وقالت مصادر صحية في المستشفى المعمداني، أن جيش الاحتلال أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.

وقالت المصادر إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة مما عرضهم لخطر جسيم.

الهلال الأحمر: إصابة شاب وثلاث أطفال بشظايا الرصاص الحي في الرأس

وكانت "وفا" أعلنت مع مطلع فجر اليوم إصابة شاب وثلاثة أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

ونقل الهلال الأحمر، أن الشاب وثلاث الأطفال (9 و10 و13 سنة) أصيبوا بشظايا رصاص حي بالرأس أطلقته قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وقالت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات واشتباكات وصفت بـ"العنيفة" عقب اقتحام قوات الاحتـلال لمخيم عسكر، وسط عمليات دهم واقتحام لمنازل المواطنين.

ووفق لشهود عيان فإن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بنابلس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.