ترامب يكرر مجددًا: بايدن اسوأ رئيس للولايات المتحدة الامريكية في تاريخها

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب ، منافسه الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن، واصفا اياه بأنه اسوأ رئيس للولايات المتحدة الامريكية في تاريخها.

وعن اداء خصمه في المناظرة الاخيرة بينهما قال ترامب، في اول مقابلة تلفزيونية يجريها بعد المناظرة الرئاسية الاولى، على قناة فوكس نيوز: لم أكن أعرف بالضبط ما كان يحدث لبايدن خلال المناظرة ، فقد ظهر جو “الملتوي” شاحبا للغاية خلال المناظرة

وهاجم ترامب ايضا اثناء حديثه لـ فوكس نيوز سياسات الادارة الامريكية الحالية قائلا إن "المهاجرون غير الشرعيين يتدفقون إلى بلادنا ثم يقيمون في فنادق فاخرة"

وعن السياسات الخارجية لأمريكا، قال ترامب إها تساعد في اشعال بؤر الصراع في العالم، وهي النيران التي قد تحرق الولايات المتحدة، مضيفا “إذا لم نكن حذرين سنكون في منتصف الحرب العالمية الثالثة”

وتابع ترامب لـ فوكس نيوز: أمريكا حاليا لا تحظى بالاحترام حاليا ونحن في ورطة خطيرة

وعن موقف منافسه من الاستمرار او التنحي قال ترامب: بايدن يمكن أن يبقى في السباق الرئاسي بسبب غروره

واضاف: أسمع أن هانتر بايدن هو من يتخذ القرارات وهو أمر ليس بالإيجابي لبلدنا